Lenovo K6 Note Türkiye'de satışa sunuldu

Dünyanın lider bilgisayar üreticisi ve akıllı telefon pazarı ile sunucu alanının hızla büyüyen yıldız oyuncusu Lenovo, K6 Note’u Türkiye’de satışa sundu. 5,5" FHD ekrana sahip olan K6 Note, 16 MP çözünürlüklü ve çift tonlu LED flaşlı arka kamerası ve 8 MP ön kamerası ile olağanüstü çekim deneyimi sunuyor, bu sayede tüm fotoğraflar çok kaliteli ve canlı gözüküyor.

Fotoğraf konusundaki üstünlüğünü full metal tasarımıyla da destekleyen Lenovo K6 Note, en sevdiğiniz şarkıları en iyi kalitede dinleyebilmeniz ve en eğlenceli videoları izleyebilmeniz için Dolby Atmos ses sistemine sahip. Etkileyici özelliklerini 4000 mAh güçlü bataryası ile de tamamlayan K6 Note akıllı telefon deneyiminizi maksimum seviyeye çıkartıyor.

Lenovo K6 Note, tek SIM kart girişi ve 4G LTE bağlantısını destekliyor, dahili 32 GB depolama alanını genişletmek istediğinizde, bir microSD kart ile kapasitenizi 128 GB’ye kadar artırabiliyor. Çarpıcı hızlı performansını sahip olduğu Qualcomm Snapdragon 64-bit sekiz çekirdekli 1.4 GHz işlemcisine borçlu olan K6 Note, Turkcell Mağazaları’nda temlikli olarak satışa sunuluyor.

Lenovo K6 Note özellikleri

5.5-inç (1920 x 1080 piksel) Full HD IPS ekran

Adreno 505 GPU ve sekiz çekirdekli (4 x 1.2 GHz Cortex A53 + 4 x 1,5 GHz Cortex A53) 64-bit işlemci ile Qualcomm Snapdragon 430

3GB / 4GB RAM, 32GB dahili depolama, microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Android 6.0.1 (Marshmallow)

Çift SIM (isteğe bağlı)

Çift ​​tonlu LED Flash ile 16MP arka kamera

8MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Dolby Atmos

4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS

4000mAh pil

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.