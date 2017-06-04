Lenovo Moto markasının öldüğü anı izleyin!

Geçen hafta, Lenovo'nun 180 derecelik bir değişiklik yapmaya karar verdiğini ve bunun Lenovo markası ile kullanımdan kaldırılması beklenen Motorola adının her zamankinden daha güçlü olacağı konusunda haberler yer almıştı. Motorola'nın pazarlama sorumlusu Jan Huckfeldt bu haberlerin çıkmasına neden olmuştu. Huckfeldt'e geçen hafta Brezilya'da Moto Z2 Play'i tanıtma görevi verildi.

İkinci nesil telefonun tanıtımı sırasında, Motorola markasını ve logosunu, gözlemcilerin önünde sahneye yerleştirilmiş büyük bir ekranda belirgin bir şekilde görebilirsiniz. Huckfeldt, ilk önce Motorola markasının Brezilya'da nasıl popüler kaldığını açıklıyor. Videoda yaklaşık 1:00 işaretinden başlayarak, Lenovo'nun Moto hattı için kullanabileceği farklı markalar hakkında konuşmaya başlıyor. Huckfeldt, "Marka oluşturma söz konusu olduğunda, doğru bulmanız gereken ilk şey temel özellikler." Diyor.

Motorola’nın popülaritesini kullanmaya devam etmek isteyen Lenovo. Artık Moto akıllı telefonlarında Motorola markasını kullanacak.

Aşağıda tanıtımın olduğu ve Motorola markasının geri döndüğü videoyu izleyebilirsiniz.