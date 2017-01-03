Oyuncuların yeni gözdesi Lenovo Y720 tanıtıldı!

Lenovo, CES 2017 etkinliğine hızlı başladı. Oyuncular için ürettiği dizüstü bilgisayar ile isminden söz ettiren firma, şimdi de Lenovo Y720 ile karşımıza çıktı. Lenovo Y720, güçlü donanımı ve oyuncuların gözüne hitap edecek tasarımı ile ön plana çıkıyor. Peki, Lenovo Y720 özellikleri ile bizlere neler sunuyor?

Lenovo Y720 özellikleri ve fiyatı

Lenovo Y720 15.6 inç büyüklüğünde ekran ile geliyor. Artık günümüz şartlarında Full HD ekranın oyuncuları tatmin etmediğini düşünen Lenovo, Y720 modeline 4K (3840x2160) çözünürlüğünde IPS ekrana yer veriyor.

Yedinci nesil Intel Core i7 Kaby Lake işlemciden gücünü alan Lenovo Y720, grafik bölümünde ise oyuncuları tatmin edecek gibi duruyor. Lenovo Y720'nin grafik biriminde 6 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 yer alıyor. RAM bölümünde ise 16 GB RAM tercih ediliyor.

2 watt gücünde JBL hoparlörün yer aldığı bilgisayarda ayrıca Dolby Atmos teknolojisine sahip 3 watt'lık bass sesler için ayrıca bir hoparlör de bulunuyor. Lenovo Y720, tam dolu şarj ile 5 saat kullanım süresi sunuyor.

RGB düzeni klavyenin yer aldığı Lenovo Y720'yi dilediğiniz gibi ışıklar yardımı ile renklendirebiliyorsunuz.

Nisan ayından itibaren satışa sunulacak olan Lenovo Y720 fiyatı ise 1.399 dolar olarak belirlendi.

Görsel kaynak: The Verge