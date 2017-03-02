Lenovo’dan Türk Lirası ile ürün kiralama kampanyası

Dünyanın lider bilgisayar üreticisi ve akıllı telefon pazarı ile sunucu alanının hızla büyüyen yıldız oyuncusu Lenovo, kiralama sektörünün lideri GRENKE firması ile Türk Lirası bazında iş birliğine başlıyor. Tüm ThinkPad ürünleri için geçerli olacak kampanya ile küçük ve orta ölçekli işletmeler, döviz kurlarının inişli çıkışlı performansının yatırım gücünü etkilemesine izin vermeden, Türk Lirası ile kiralama yapabilecek. Kampanya 31 Mart 2017’ye kadar geçerli olacak.

Hem Türk Lirası, Hem Sabit Taksit

Yeni kampanya ile küçük ve orta ölçekli girişimleri desteklemeyi amaçlayan Lenovo sayesinde işletmeler, kiralama modelini kullanarak, sermayelerini bu gidere bağlamadan yüksek maliyetli teknolojik donanımları temin edebilecek. Türk Lirası’na bağlı kampanya ile firmalar döviz dalgalanmalarından etkilenmeden yatırımlarına devam edebilecek.