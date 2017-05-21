Leonardo Da Vinci klonlanacak!

Leonardo Da Vinci'nin genlerini bulmak için ilginç bir çalışma başlatıldı. The Leonardo Project isimli çalışmada araştırmacılar, Da Vinci'nin yazdığı kitaplarda, defterlerde, tablolarda ve ekipmanlarında DNA izlerini arayacak. Bulunan genetik şifreler sayesinde Leonardo Da Vinci'nin genetik haritası belirlenmesi ve sanatçının gerçek göz rengi, ten rengi, saç şekli, ağırlığı, boyu ve yüz şekli tespit edilmesi hedefleniyor.

Uzmanların bu sayede Da Vinci'nin beslenme tarzı, sağlığı ve kişiliği hakkında bilgiler elde edebileceği belirtiliyor. Projenin genetik mühendislerinden Rhondo Roby ise resimlerde Da Vinci'ye ait genetik materyaller olabileceği ancak bu materyalleri eserlere zarar vermeden çıkarmanın zor olabileceğini söylüyor.

Proje insan klonlamaya kapı açıyor. Projeyi gerçekleştiren bilim insanları şu an insan kopyalamak gibi bir amaçlarının olmadığını söylüyor. Ancak Utah Üniversitesi bulunan genlerle sanatçının DNA dizilişinin kopyalanabileceğini ileri sürüyor.