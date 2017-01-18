​letgo’ya 175 Milyon dolarlık ek yatırım

İkinci el eşya alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlayan mobil uygulama letgo, 175 milyon dolarlık ek yatırım aldı. Alınan yatırım Naspers, Accel, Insight Venture Partners, New Enterprise Associates, 14W ve diğer yatırımcılar tarafından sağlandı. letgo ayrıca, 2015 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana 20 milyon aylık aktif kullanıcıya ve 45 milyon indirilme sayısına ulaştığını açıkladı ve bu sayede dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji girişimleri arasında yerini aldı.

Bugüne kadar 375 milyon doları aşan yatırım alan letgo, önümüzdeki altı ay içinde platform üzerinden satılan ürünlerin brüt değerinin 23 milyar dolar düzeyine ulaşacağını açıkladı. Ayrıca, son teknoloji ürünü pazar platformu, 2016 yılında aktif kullanıcı sayısını yüzde 359 büyürken günlük bazda listelenen toplam ürün sayısında yüzde 960'ın üzerinde artış olduğunu açıkladı. letgo, yeni finansmanın başta ABD’de, Türkiye’de ve uluslararası alanda büyümeyi hızlandırmak ve halihazırda büyük yatırımlar yaptığı, yapay zeka ve görüntü tanıma gibi teknolojik üstünlüklerini geliştirmek için kullanılacağını duyurdu.

Mobil uygulamanın tescillenmiş ileri teknolojisi sayesinde, letgo kullanıcıları tek kelime yazmadan veya fiyat girmeden yalnızca bir fotoğraf çekerek saniyeler içinde bir eşyayı satışa sunabiliyor. letgo, yapay zeka ve resim tanıma özelliklerini kullanarak ilana otomatik başlık koyan ve kategorisini belirleyen kendi türündeki tek uygulama. letgo, bu teknolojinin geliştirilmesine odaklanmasının, uygulamanın ABD, Türkiye ve diğer ülkelerdeki en popüler alışveriş uygulamaları arasında yer almasının önemli bir sebebi olduğunu ve Google'ın yakın zamanda letgo'yu 2016'daki ‘En İyi Uygulamalar’dan biri olarak gösterdiğini belirtti.

İkinci el ürünlerin alınıp satılmasında Türkiye’deki en hızlı ve kolay platform olarak da ön plana çıkan letgo, App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.