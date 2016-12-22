LG, 2017 K serisi ve Stylus 3 akıllı telefonunu duyurdu

LG, yaklaşan CES 2017’de sergileyeceği 2017 K serisi K3, K4, K8 ve K10 ve Stylus 3 akıllı telefon modellerini duyurdu.

K10 (2017), Mediatek'in MT6750 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 5.3 inçlik bir HD ekrana sahip. 2GB RAM ve 32GB dahili depolamaya sahip cihaz, 13MP'likarka ve 5MP'lik bir ön kamera ile geliyor.

148.7 x 75.3 x 7.9mm ölçülerinde ve 142g ağırlığında olan telefon 2,800mAh batarya, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve parmak izi sensörüne sahip.

Öte yandan K8 (2017), Snapdragon 425 yongasetiyle güçlendirilmiş ve 5 inçlik bir HD ekrana sahip. Kamera yapılandırması aynı 13MP / 5MP kalırken bellek yapılandırması 1.5GB / 16GB olarak belirtildi. 144.8 x 72.1 x 8.09 mm ölçülerinde ve K10 ile aynı ağırlığa sahip olan K8 ayrıca Android 7.0 işletim sistemi ile çalışıyor. ancak Daha küçük 2.500mAh pile sahip cihazın üzerinde parmak izi sensörü mevcut değil.

K4 (2017) ve K3 (2017) gibi kalan iki K serisi akıllı telefon Snapdragon 210 yongaseti ile güçlendirilen giriş seviyesi cihazlar ve FWVGA ekran çözünürlüğü, 1GB / 8GB bellek yapılandırması ve Marshmallow işletim sistemi ile çalışıyor. Kamera yapılandırması sırasıyla 5MP / 5MP ve 5MP / 2MP iken ekran boyutları 5 inç ve 4.5 inç. Pil kapasiteleri 2.500mAh ve 2.100mAh olarak belirtilmiş.

Stylus 3, sekiz çekirdekli CPU'lu Mediatek'in MT6750 işlemcisine ve 5.7-inçlik bir HD ekrana sahip. 3GB RAM ve 16GB depolama ya sahip cihaz, 13MP / 8MP kamera kombinasyonuna, Android 7.0 işletim sistemine ve 3,200mAh pile sahip. Adından da