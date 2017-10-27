LG, akıllı telefon satarak para kaybetmeye devam ediyor

LG, üçüncü çeyrek kazançlarını bildirdi ve Temmuz'dan Eylül'e kadar olan üç aylık dönemde mobil bölüm 331.17 milyon dolar zarara uğradı. Üretici, mobil gelirde yıllık %8 artış ve bu yılın ikinci çeyreğine ait %4 gelir artışı üzerine odaklandı. Zarar aslında geçen yılkinden %13 daha küçüktü. Güney Kore'de, üçüncü çeyrek akıllı telefon gönderileri 2016 toplamından %44 arttı. Eyaletlerde, akıllı telefonların gönderileri yıllık bazda % 9 arttı.

Buna rağmen LG'nin cep telefonu işi için zor zamanlar. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde LG, 16,8 milyon akıllı telefon sattı. Bu rakam, bu yıl 3. çeyrekte 13.7 milyona düşmüş ve üç yıl içinden % 18.4'lük bir düşüş gerçekleşmiş.

Tabii ki, LG G5 ile modüler amiral gemisi telefonu üretmek için kötü talihsiz ve girişim LG'nin yükselmesine yardımcı olmadı. Samsung'un anlaşması gereği, LG G6'nın Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 işlemci kullanması da tuzu biberi oldu.

Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için Snapdragon 845 yongasetini ilk kullanan firma olacağı için aynı şeyin LG G7 ile tekrarlanması bekleniyor. LG, LG G7 için benzersiz ve akıllı telefon alıcılarına hitap eden bir şeyler bulamazsa, 2018 kazançları da kasvetli olacak.