LG, LG G6 için bir görsel paylaştı

LG, amiral gemisi akıllı telefonunu G6'yı, bu ayın ilerleyen saatlerinde MWC 2017'de duyurmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti. Aşağıdaki davette görebileceğiniz gibi, yeni telefon resmi olarak 26 Şubat'ta açıklanacak. Tabii ki de bu bir sürpriz değil.

Şirket, davetiyeyle birlikte, LG G6'nın "elinizle uyumlu büyük bir ekran" sunduğunu da bildirdi. Daha önce gelen bilgiler, LG G6, 1440 x 2880 piksele ve 9:18 en boy oranına sahip 5.7 inçlik bir ekran ile geleceği belirtilmişti. Bu en boy oranındaki ekranlar, normal ekranlara göre biraz daha uzundurlar. LG'nin bu ekran için "Tam Vizyon" olarak adlandırdığı özel bir adı var.

Sızdırılan fotoğraflar LG G6'nın ekranın solunda ve sağında neredeyse hiç çerçeve bulunmadığını gösteriyor. LG G6 oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunuyor ve muhtemelen Samsung'un Galaxy S8 modeline rakip olacak.

Sıra dışı bir ekranın yanı sıra, G6'nın suya dayanıklı metal gövdesi, bir USB Type-C portu, Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, çıkarılamayan bir pil ve çiftli arka kamerası olması bekleniyor. Akıllı telefon kesinlikle Android 7 Nougat işletim sistemi ile çalışacak.

LG Electronics bu fotoğrafı paylaşarak aşağıdaki notu düştü:

Büyük ekranı serbest bırakma zamanı geldi! Hem de eline uygun büyüklükte. LG G6, 26 Şubat Barcelona, İspanya'da MWC'de! Hazır mısın;)

Sonraki sayfalarda LG G6'nın son görüntülerini inceleyebilirsiniz.