LG G4 ve LG V10 için Android Nougat müjdesi!

Üreticiler, Android’in son sürümü Android 7.0 Nougat güncellemesini cihazlarına vermeye devam ediyor. LG’de sırasıyla akıllı telefonlarına bu güncellemeyi sunuyor ve LG G4 ve LG V10 modelleri için de 2017 yılında Android Nougat güncellemesini sunmaya karar verdi.

LG G4 ve LG V10 hem 2015 yılında piyasaya sunuldu ve şimdiye kadar iki büyük güncelleme aldı fakat muhtemelen 2017, bu güncellemelerin sonu olacak. Çünkü LG, daha önce bu cihazları optimize edemediği için güncellemeleri durdurduğunu açıklamıştı. Ancak LG, hayranları için olumlu bir dönüş yaptı ve "tüketicilerin seçme haklarına saygı" ifadesini kullanarak telefonlarına Nougat güncellemesini sunacağını duyurdu.

LG, V10 için Android 7.0 işletim sistemini bu yılın ikinci yarısında, LG G4 için ise üçüncü çeyrekte güncellemeyi sunacağını söyledi. Program, Güney Kore'de satılan telefonlar için geçerlidir ve yurtdışındaki tüketiciler daha sonra ayrı bir program ile güncellemeyi alacak.

