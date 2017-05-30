LG G5'i LG G6'ya dönüştürmek mümkün!

LG, 2017 yılı amiral gemisi modeli LG G6'yı kısa süre önce piyasaya sürmüştü. Telefon pazarında uzun zamandır umduğunu bulamayan LG, LG G6 ile yeni bir yelken açmayı hedefliyordu. LG G6'nın yeni yazılımı ve arayüzü ile büyük beğeni toplayan firmanın, bu geniştirmeleri güncellemeler ile bir önceki amiral gemisi olan LG G5'e de sunması bekleniyordu.

Android tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan XDA Developers sitesinde bugün LG G6'nın özelliklerini LG G5'e getiren Fulmics adındaki ROM indirime sunuldu. Fulmics ROM, LG UX 6.0 arayüzü ve Android 7.0 Nougat işletim sistemini LG G5'e getirmesi ile ön plana çıkıyor.

Google Asistan özelliğini de sunan ROM'da, OTA üzerinden güncelleme desteği ve birçok ince ayar seçeneği bulunuyor. Fulmics ROM'u kullananların LG G5'te gözle görünür bir hız ve stabilite artışı olduğunu belirtiyor.

Eğere LG G5'inize renk katmak ve farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız aşağıdaki linkten ROM'u indirebilirsiniz.