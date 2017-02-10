LG G6 daha gerçekçi sanal asistan ile gelecek

Şu anda teknoloji alanında en trend şeylerden biri yapay zeka. Bir cihazın içindeki teknoloji, AI'nın geleneksel tanımını oluşturmasa da, oluşturulmak istenen ilgi için hemen hemen her ürüne bağlı bir pazarlama terimidir. Bu yılki Tüketici Elektroniği Fuarı bunun mükemmel bir örneği oldu ve buzdolabından, diş fırçalarına kadar "AI" özellikleri ile gelen cihazlar sergilendi.

Popüler akıllı telefonlar da, Al özelliklerine sahip ve bu konuda Siri ile Apple iPhone başı çekiyor. Büyük akıllı telefon üreticileri de, Siri’ye rakip kendilerine özel sanal asistan özelliklerini duyurmayı planlıyor. Bunların içinde LG de yer alıyor ve LG’nin son yayınladığı tanıtım görseline göre LG G6’da kullanılacak "Asistan" daha az yapay ve daha akıllı olacağını yazıyor ve şirket, daha "gerçekçi” olacağını ima ediyor.

Ayrıca, LG G6'nın bir "yeni nesil akıllı telefon" olacağına dikkat çekiyor ancak, özelliklerinin çoğunu zaten bildiğimizden, bunun gerçekten ne anlama geldiğinden emin değiliz.

Yapay zekasına ek olarak, LG G6'nın ayrıca çok ince çerçeveli, su geçirmez, modüler olmayan bir tasarım, çift kamera ayarı ve Quad HD veya 4K ekran gibi özelliklerle donatılması bekleniyor.

Bu özellikleri ile heyecan verici bir telefon olacağı kesin ve 26 Şubat tarihinde tüm merak edilen sorular cevabını bulacak.