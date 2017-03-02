LG G6 duvar kağıtları nasıl yapıldı? (Video)

LG'nin geçtiğimiz günlerde resmen ilan ettiği ve özellikleri ile kullanıcıların beğenisini toplayan LG G6, yeni duvar kâğıtları ile birlikte geldi. Şirket, bu duvar kâğıtlarını nasıl tasarladığını gösteren bir video yayınladı.

Yayınlanan videoda, LG G6 duvar kâğıtlarının gelişim sürecinin sahne arkası gösterildi. Bu video ne kadar ilginizi çeker bilemiyoruz ancak, bir akıllı telefonun ince detaylarına gösterilen çabayı görmek güzel bir şey olabilir.

Aşağıda yayınlanan videoyu inceleyebilirsiniz.

Sonraki sayfalarda LG G6 duvar kâğıtlarını inceleyip kaydedebilirsiniz.