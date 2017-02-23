LG, LG G6'nın ekran özelliklerini açıkladı!

LG, LG G6 ile birlikte cihazın FullVision özelliğine sahip ekranından en iyi şekilde faydalanmayı sağlayacak ola UX 6.0 kullanıcı arayüzünü de tanıtacak. 5.7 inçlik QHD+ FullVision (2880x1440) ekrana sahip LG G6’nın 18:9 görüntü oranı ise akıllı telefonun ön yüzünü tamamen kaplıyor.

LG G6’nın boyutları ise mevcut ve gelecekteki dijital içeriklerin tadını maksimum seviyede çıkarabilmek için ergonomik bir şekilde tasarlandı.

LG G6’nın yeni kullanıcı arayüzü, FullVision özelliğinin en iyi şekilde kullanılmasına imkân vermekle birlikte kullanıcılara büyük bir rahatlık ve avantaj sağlıyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde;

- Video klipleri izlerken ya da internette gezinirken her içeriğe göre farklılaştırılmış bir deneyim yaşayabiliyorlar.

- Kamera özelliğinin geliştirilen kullanıcı arayüzü, 18:9 görüntü formatı ile fotoğraflar için çok daha fazla alan sağlıyor.

- Akıllıca tasarlanan GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) sayesinde kullanıcılar kare şeklinde iki pencereyi yan yana açarak çok daha verimli ve üretken çoklu görev tecrübesi yaşayabiliyorlar.

LG G6’nın FullVision ekran özelliği, kullanıcılara yepyeni bir görüntü deneyimi sunuyor. Üst ve alt bölümleri genişletilmiş ekranı ile kullanıcılar internette gezinirken ya da e-kitaplarını okurken çok daha fazla bilgiyi görebiliyorlar. Video izlerken ya da oyun oynarken de çok daha kapsayıcı bir deneyim yaşayabiliyorlar.

LG G6, gitgide çoğalan 18:9 görüntü oranındaki film, oyun ve uygulamayla uyumlu ekranı sayesinde, akıllı telefon pazarındaki 18:9 ekran kullanımının öncülüğünü yapacak. LG G6 aynı zamanda 16:9 görüntü oranına göre hazırlanmış içeriklerin de kolaylıkla 18:9 şeklinde görüntülenmesini sağlayabiliyor.

Kamerada gelişmiş kullanıcı arayüzü

LG G6’nın kamerasının kullanıcı arayüzü ise 18:9 görüntü oranının geniş ölçüleri sayesinde oldukça rahat, eğlenceli ve gelişmiş özelliklere sahip. LG UX 6.0’ın sağladığı Kare Kamera özelliği, LG G6’nın 18:9 oranlı ekranını mükemmel şekilde iki adet eşit kareye bölüyor.

Kullanıcılar bu özellik sayesinde Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarında kullanılan 1:1 oranında fotoğraflar çekebiliyor ve diğer kare bölmede ise çektikleri fotoğrafları inceleyebiliyorlar. “Food Mode” isimli yeni çekim modu ise yiyecek fotoğrafları için gerekli olan en yüksek renk kalitesi ve doygunluk seçeneklerini kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Kullanıcılar iki fotoğraftan 100 fotoğrafa kadar oluşturdukları döngülerle GIF görüntüleri de üretebiliyorlar.

LG G6, 18:9 ekranın avantajlarını birçok farklı şekilde kullanıyor. Kullanıcılar takvim penceresinin hemen yanında bir çağrı penceresi açabiliyorlar. Ya da fotoğraf galerisiyle birlikte bir mesajlaşma uygulaması da eş zamanlı olarak kullanılabiliyor. Birden fazla kare fotoğraf ise kilit ekranında Collage Wallpaper (Kolaj duvar kağıdı) şeklinde görüntülenmek üzere bir araya getirilebiliyor.

LG G6 ile ekranın bir tarafında internette gezinirken diğer tarafında ise not almak mümkün oluyor. Takvim uygulamasını kullanırken LG G6’yı yatay konuma getirmek ise takvimin sol pencerede görüntülenmesini sağlarken, program detayları ise sağ tarafta görüntülenebiliyor. LG G6’da çoklu görev kombinasyonları sınırsız bir şekilde uygulanabiliyor.