LG G6 hakkında yeni bilgiler ve görüntüler geldi!

MWC 2017’de "en çok sızdırılmış akıllı telefon" ödülü verilse, muhtemelen LG G6 bu ödülün sahibi olurdu. Özellikler, sunuşlar, prototipler, hepsinin bilgisine sahibiz.

Yeni sızdırılan görüntüde, akıllı telefonun son şekli olduğu doğrulanmasa da, daha önce gördüğümüz prototipten çok daha parlak ve çekici görünüyor. Bunun camla kaplı bir arka panele sahip olduğu görülüyor. Görünen çift kamera ve parmak izi tarayıcı geçmiş sızıntılardan zaten biliniyor.

Ayrıca, LG'nin geçtiğimiz günlerde, G6 Compact, G6 Lite, G6 Hybrid, G6 Prix, G6 Forte, G6 Fit, G6 Young ve G6 Sense de dahil olmak üzere çeşitli G6 akıllı telefon adlarına markalaştırdığı keşfedildi.

Tabii ki, şirketlerin markalaştırdığı tüm isimler sonuçta gerçek ürünler için kullanacağı anlamına gelmez. Ancak, LG geçmişte LG G5 SE, LG G3s (aslında bir mini G3) ya da LG G Pro Lite gibi amiral gemisinin ucuz varyantlarını da daha önce tanıtmıştı.

LG G6 Snapdragon 821 işlemci ve 1440 x 2880 piksel 5.7 inç ekrana sahip suya dayanıklı cep telefonu olarak gelecek. Bir Lite sürümü, aynı ekran boyutuna sahip olabilir ancak, yüksek piksel çözünürlüğüne ve güçlü CPU özelliklerini barındırmaz. Kompakt bir model muhtemelen daha küçük bir ekrana sahip olur. Tabii ki, sadece tahminlerde bulunuyoruz. Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.