LG G6'nın özelliğini ön plana çıkaran video yayınlandı

LG, MWC 2017 kapsamında yeni amiral gemisi modeli LG G6 ile karşımıza çıkacak. 5.7 inç büyüklüğünde QHD+ Full Vision ekran özelliği ile ön plana çıkacak olan LG G6'da, kullanıcı arabirimi olarak UX 6.0 kullanılacak. LG G6'da Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 kullanarak kendi kalesine gol atacak olan LG, bugün amiral gemisi için yeni video yayınladı.

LG G6 için yayınlanan videoda, cihazın önemli bir özelliğini ön plana çıkarıyor. Günümüzde artık iPhone bile (!) su geçirmez özelliğine sahip. LG de bu kervana katılıp LG G6'yı suya dayanıklı olarak üretecek. LG G6 su yanında toza karşı da dayanıklı olacak.