LG G6, LG G5 ile yanyana görüntülendi

26 Şubat'ta tanıtılacak olan LG G6’nın resmen ilan edilmesine sadece birkaç gün kaldı. Daha önce LG’nin sıradaki en önemli amiral gemisi LG G6’nın kılıf ile ve daha farklı şekillerde sızıntılarını görmüştük.

Bugün LG G6’ya ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü yayınlandı ve sızan görüntü telefonu sadece kapalı durumda ön ekranını gösteriyor. Resimde, LG G5'in de iddia edilen LG G6'ya bitişik olduğu görülüyor. Üstteki ve alttaki küçük çerçeveler açıkça görünüyor ancak, üst kısımdaki çerçeveler alt kısımdaki çerçevelerle karşılaştırıldığında biraz kalın ve biraz daha dar olduğunu fark edebilirsiniz.

LG G6, Snapdragon 835 yerine Qualcomm Snapdragon 821 tarafından güçlendirilecek ve telefon, 18:9 en-boy oranı ile 2880 x 1440 çözünürlüklü 5.7 inç ekrana sap olacak. Diğer özellikler arasında su direnci, 4 GB RAM, USB Type-C bağlantı noktası ve 3200 mAh'den yüksek kapasiteli çıkarılamayan batarya bekleniyor.

Sonraki sayfalarda LG G6'nın daha önce sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.