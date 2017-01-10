LG G6 ne zaman satışa sunulacak?

Barcelona’da her yıl düzenlenen MWC etkinliği sektörde en büyük olaylardan biridir ve genelde en iyi akıllı telefonlar bu fuar kapsamında tanıtılır. Bu fuar bu yıl 27 Şubat tarihinde tanıtılacak ve diğer akıllı telefon üreticileri gibi LG de akıllı telefon modellerini duyuracak.

LG, MWC 2017’de LG G6 amiral gemisini duyuracak. LG G6’nın benzersiz ekran ve yüksek donanım ile gelmesi bekleniyor. Görünüşe göre, LG G6, 26 Şubat'ta MWC resmen başlamadan önce resmi olarak ilan edilecek ve piyasaya çıkma tarihi olarak da iki haftadan kısa bir süre sonra olan 10 Mart olarak belirtilmiş.

Geçen yıl Galaxy S7 ve S7 Edge 11 Mart'ta satışa sunulmuştu ve aynı dönem LG G5, 31 Mart tarihinde piyasadaydı. Ancak bu yıl LG, Galaxy S8’in gecikmesinden faydalanmak ve son amiral gemisini daha önce satışa sunarak pazardan daha fazla pay kapmak istiyor.