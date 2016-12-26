LG G6 ne zaman tanıtılacak?

LG Electronics, sıradaki amiral gemisi LG G6’yı her zamankinden bir ay önce tanıtarak rakiplerine karşı bir adım önde olmak ve satış hacmini arttırmayı planlıyor. Yeni gelen bilgilere göre LG, subat sonu mart başı gibi LG G6’yı piyasaya sürmeyi planlıyor.

LG G6'nın önceki modeli olan LG G5, 31 Mart'ta piyasaya çıktı ve G6 ile arasında bir ay gibi bir süre olacak. LG G62nın üretim süreci de bir ay öncesine çekiliyor. Gelen bilgilere göre LG, şubat ayında LG G6 üretimine başlayacağı için ocak ayında bileşen üreticilerine talep etmeye başlayacağını söyledi.

LG G6’nın seri üretiminin bir ay öncesine alınmasının nedeni telefonun satış hacmini arttırmak. LG G6 satışı şirket için çok önemli çünkü, amiral gemisi modeli telefon satış hacminin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve kâr etmesi de bu telefonun satışına bağlı.

LG G5 şubat ayında düzenlenen MWC’de tanıtıldı ancak nisan ayında satışa sunuldu. Anlaşılan o ki, LG’nin en büyük rakibi Samsung’un Galaxy S8’i nisan ayına ertelediği haberleri şirketi harekete geçirdi.