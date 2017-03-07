LG G6 ödülleri topladı!

LG'nin yeni amiral gemisi LG G6, MWC 2017 etkinliğinde dünya çapındaki birçok saygın teknoloji yayını ve kurum tarafından verilen tam 31 farklı ödülle, eşi benzeri görülmemiş bir başarı kazandı.
LG G6 kazandığı bu ödüllerle birlikte LG’nin mobil iletişim ve tüketici isteklerini cevaplamaktaki öncülüğünü kanıtladı. LG G6’nın kazandığı en büyük ödüller arasında ise Wired, Android Authority, Digital Trends, PCMag ve TechRadar tarafından verilen “MWC 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu” ödülleri geliyor.
LG G6’nın ergonomik kusursuzluğu tüm kullanıcılara minimalist bir tasarımla birlikte üstün bir güvenilirlik sunuyor. 18:9 ekran oranı ve 5.7 inçlik FullVision ekranı ise sürükleyici bir izleme deneyimi ve geniş ekran tecrübesi yaşatıyor.
Kullanıcılar daha küçük boyutlu gövdesi ve eşsiz ekran oranı sayesinde oldukça kolay ve rahat bir şekilde LG G6’yı tek elle kullanabiliyorlar.
13 MP’lik çift arka kamera, kullanıcıların standart ve geniş açılı fotoğraflar çekmelerine de imkân veriyor. LG G6 aynı zamanda dayanıklılık ve güvenilirlik kavramları ön planda tutularak en üst seviyedeki standartları karşılayan birçok testten de başarıyla çıktı.
LG G6’nın MWC 2017’de kazandığı ödüller
Wired
MWC’nin En Havalısı - LG G6
Digital Trends
MWC 2017’nin En İyi Teknolojisi - LG G6
Slashgear
Editörün Seçimi– LG G6
PCMag
MWC 2017’nin En İyisi – LG G6
TechRadar
Etkinliğin En İyisi – LG G6
En İyi Akıllı Telefon– LG G6
Okuyucuların Seçimi – LG G6
Android Central
En İyi Tasarım – LG G6
MWC 2017’nin En İyisi – LG G6
Android Authority
MWC 2017’nin En İyisi – LG G6
Ubergizmo
MWC 2017’nin En İyisi – LG G6
Tom’s Guide
MWC 2017’nin En İyisi – LG G6
Mobile Geeks
MWC 2017’nin En İyisi – LG G6
T3
En İyi Telefon – LG G6
ComputerBild
En iyi Ürün: Akıllı Telefon – LG G6
AndroidPIT
En iyi Android Telefon – LG G6
Chip Chick
MWC 2017’nin En İyi Seçimi – LG G6
Expert Reviews
MWC 2017’nin En İyisi – LG G6
Android Headlines
MWC 2017’nin En İyisi – LG G6
Tech Advisor
En İyi Seçim – LG G6
Pisapapeles
Etkinliğin En İyisi – LG G6
Okuyucuların Seçimi – LG G6
Fone Arena
MWC 2017’nin En İyi Akıllı Telefonu – LG G6
PhoneScoop
MWC 2017’nin En İyisi – LG
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