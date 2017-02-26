LG G6 tanıtıldı! İşte LG G6 özellikleri ve fiyatı!

Özellikleri ile dikkat çeken LG G6 modeli bugün tanıtıldı. MWC 2017 etkinliği kapsamında tanıtılan LG G6, FullVision ekranı ile Android telefon pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Peki, LG G6 özellikleri ile kullanıcılar neler sunuyor? LG G6 fiyatı ne kadar olacak? İşte LG G6 hakkında her şey!

LG G6 özellikleri

LG G6, 5.7 inç büyüklüğünde 1440x2880 piksel çözünürlüğünde FullVision ekran ile geliyor. FullVision 18:9 görüntü oranı ise LG G6'nın ön yüzünü tamamen kaplıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile çizilmelere ve darbelere karşı korunan 18:9 oranındaki FullVision ekran;

Video klipleri izlerken ya da internette gezinirken her içeriğe göre farklılaştırılmış bir deneyim sunuyor.

Kamera özelliğinin geliştirilen kullanıcı arayüzü, 18:9 görüntü formatı ile fotoğraflar için çok daha fazla alan sağlıyor.

LG G6'nın arayüzü sayesinde kullanıcılar kare şeklinde iki pencereyi yan yana açarak çok daha verimli ve üretken çoklu görev tecrübesi sunuyor.

LG G6'nın donanım bölümü ise bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. LG, G6 modelinde Qualcomm'un en yeni yonga seti Snapdragon 835 yerine bir önceki nesil Snapdragon 821'e yer veriyor. Bu yonga setinde 2 adet 2.35 GHz hızında çalışan Kryo ve 2 adet 1.6 GHz hızında çalışan Kryo işlemci yer alıyor. Telefonun grafik biriminde ise Adreno 530 bulunuyor.

Güncel işlemci yerine Snapdragon 821'in tercih edilmesi LG'nin bu yıl da pek iyi sinyaller vermeyeceğinin sinyallerini veriyor.

LG G6'nın RAM bölümünde ise 4 GB RAM tercih ediliyor. Android Nougat sürümü ile kutusundan çıkan LG G6, kamera konusunda oldukça iddialı.

LG G6 kamera özellikleri

LG G6'nın arka bölümünde ikili kamera kurulumu yer alıyor. 16 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kameralardan biri 29mm lens ve f/1.8 diyafram açıklığına diğeri ise 12mm lens ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Lazer odaklama ve 3 yönlü OIS'e sahip olan arka kamera düşük diyaframı ile gece çekimlerinde isminden oldukça söz ettirecek gibi görünüyor.

LG G6'nın ön kamerası ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde. 32, 64 ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelen LG G6, microSD desteği sayesinde hafıza arttırım desteği sunuyor.

LG G6 diğer özellikleri

LG G6, ses konusunda eline su dökülemeyecek bir performans sunuyor. LG G5'te olduğu gibi 32 Bit Hi-Fi kalitesinde ses sunmak için LG G6'da da B&O ile anlaşıldı.

LG G6'da güvenlik için parmak izi okuyucu yer alıyor. Parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafında konumlandırılmış. Ayrıca IP68 sertifikası sayesinde LG G6 suya ve toza karşı dayanıklı.

LG G6'da kablosuz şarj özelliği de yer alıyor. 3.300 mAh kapasiteli bataryası ile uzun bir kullanım süresi LG G6 sahiplerini bekliyor.

LG G6 fiyatı ne kadar?

LG G6 fiyatı henüz açıklanmadı. LG G6'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.