LG G6 parçalarına ayrıldı!

5.7 inç büyüklüğünde ve 18:9 görüntü oranındaki FullVision ekranı ile ön plana çıkan LG G6, MWC 17 etkinliğine damgasını vurdu. Snapdragon 821 yonga setinden ve 4 GB RAM'den gücünü alan LG G6, bu sefer iFixit yerine ilk defa GSMArena tarafından parçalarına ayrıldı.

Parçalarına ayrılan LG G6'nın anakartı, pili, kamera modülü ve içerisindeki diğer donanım bileşenleri gözler önüne serildi. Eğer LG G6'nın donanım bileşenlerini ve iç yapısını merak ediyorsanız aşağıdaki videodan LG G6'nın parçalarına ayrılmış halini izleyebilirsiniz.

LG G6'nın henüz resmi fiyatının açıklanmadığını ancak tahminlere göre; 650 ile 700 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.