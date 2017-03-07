LG G6, firmanın yüzünü güldürüyor!

MWC 17 etkinliğinde sahne alan LG, geçtiğimiz yıl LG G5 modelinde yaptığı hatalardan ders çıkarmış ve karşımıza bambaşka bir amiral gemisi modeli ile çıkmıştı. LG G6 ile gelen değişiklikler firmanın yüzünü güldürmeye şimdiden başladı. LG, ana vatanı olan Güney Kore'de LG G6 modelini geçtiğimiz günlerde ön siparişe sunmuştu. Bugün ise ön sipariş rakamları açıklandı.

Açıklamalara göre; LG G6, Güney Kore'de bugün itibari ile 40.000'den fazla ön sipariş toplamayı başardı. LG G6'nın fiyatı henüz bilinmiyor ancak tahminler 650 ile 700 dolar bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağını söylüyor.

Snapdragon 821 yonga seti kullandığı için belki bütçeyi zorlamaz dediğimiz LG G6'nın bu fiyatla rakibi Galaxy S8'in karşısında ne yapacağı bilinmiyor.

LG G6 özellikleri

Ekran: 5.7 inç büyüklüğünde 1440 x 2880 QHD+ çözünürlüğünde

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821 (2x 2.35 GHz + 2x 1.6 GHz)

Grafik Birimi: Adreno 530

RAM: 4 GB

Depolama: 64 ve 128 GB (256 GB'a kadar microSD kart)

Ana Kamera: Çift 13 MegaPiksel arka kamera (F/1.8 + F/2.4), OIS, Lazer otofokus

Ön Kamera: 5 MegaPiksel

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat + UX 6.0 UI

Batarya: 3.300 mAh, Quick Charge 3.0 destekli

Boyutlar: 148.9 x 71.9 x 7.9 mm 163 gram