LG G6'nın tanıtım tarihi açıklandı!

LG, 2016 yılında farklı bir konsept ile karşımıza çıkmak istemiş ancak bu konuda pek başarılı olamamıştı. Modüler yapıdaki LG G5, dünya çapında rakiplerine oranla çok daha az satış gerçekleştirdi ve LG'nin mobil bölümde zarar açıklamasına neden olmuştu. LG'nin G5 ile yaptığı hatayı bu yıl tanıtacağı LG G6 modeli ile yapmayacağı tahmin ediliyordu.

Merakla beklenen LG G6'nın bu yıl içerisinde tanıtılacağı biliniyordu ancak net bir tarih belirtilmemişti. Bugün yapılan açıklamalar ile LG G6'nın tanıtım tarihi resmen açıklandı.

Açıklamalara göre LG G6, 26 Şubat tarihinde Mobile World Congress 2017 etkinliğinde tanıtılacak. See More, Play More sloganı ile basına davetiye gönderen LG, tahminlerimize göre LG G6 modelinde Hi-Fi seviyesinde 32 Bit HI-FI DAC + AMP birleşimi bir müzik deneyimi ve görselden de anlaşılacağı gibi karanlıkta bile çok net fotoğraf çekebilen üst düzey bir kamera ile karşımıza çıkacak.