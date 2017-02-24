LG G6 tanıtımını canlı izleyin!

Yılın en önemli cihazlarının tanıtıldığı Mobil Dünya Konresi’nin başlamasına iki gün kaldı ve LG, ve bazı önemli firmalar yeni akıllı telefonlarını bu etkinlik kapsamında resmen ilan edecek.

LG, pazar günü 12:00’da LG G6 tanıtımını gerçekleştirecek ve şirket, bu etkinliği YouTube kanalından canlı olarak yayınlayacak.

LG G6 hangi özelliklere sahip olacak?

LG G6, Snapdragon 835 yerine Qualcomm Snapdragon 821 tarafından güçlendirilecek ve telefon, 18:9 en-boy oranı ile 2880 x 1440 çözünürlüklü 5.7 inç ekrana sap olacak. Diğer özellikler arasında su direnci, 4 GB RAM, USB Type-C bağlantı noktası ve 3200 mAh'den yüksek kapasiteli çıkarılamayan batarya bekleniyor.

Tanıtım başladığında, aşağıdaki videodan canlı yayını izleyebilirsiniz.