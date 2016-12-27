LG G6 tasarımı ilk kez sızdırıldı

LG’nin sıradaki amiral gemisi modeli hakkında bilgi ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. En son tanıtım tarihinin bir ay öncesine çekildiği haberleri gelen telefonun şimdi de tasarımına ait görüntü geldi.

LG G6’nın sızdırılan render görüntüsü telefonun LG G5’e görüntü açısından benzeyeceğini gösteriyor. Daha önce Samsung’un amiral gemisi modelleri hakkında doğru bilgiler sızdırmak ile bilinen Shai Mizrachi, LG G6’ya ait olduğunu iddia ettiği bir şema yayınladı.

Daha önce gelen sızıntı ve söylentiler, LG G6’nın LG G5 gibi modüler tasarım ile gelmeyeceği yönündeydi. Ancak şemaya bakıldığında, arkası görünen telefonun LG G5 ve LG V20’den tasarım ipuçları aldığı görülüyor. Telefonun arka yüzünde bir çift kamera ve hemen altında parmak izi tarayıcı bulunuyor. Ses düğmeleri ise sağ tarafta konumlandırılmış.

Aşağıda yayınlanan şemayı inceleyebilirsiniz.