LG G6'nın tasarımı komple sızdı!

LG, MWC 2017 etkinliği kapsamında merakla beklenen amiral gemisi LG G6 modeli ile karşımıza çıkacak. Ancak LG de diğer firmalar gibi sızıntılara engel olamadı ve LG G6 tanıtılmadan günler öncesinden telefonun özellikleri ve görselleri internete servis edildi. Şimdi de sızıntı devi @evleaks, LG G6'nın en net görselleri ile karşımıza çıktı.

LG G6'nın sızdırılan en net görselini yorumlayacak olursak; telefonun ekranı 5.7 inç büyüklüğünde Full Vision teknolojisine sahip ve 1440 x 2880 piksel çözünürlüğünde olacak. Alışageldiğimiz ekran formatından farklı bir forma sahip olan LG G6, bu tercihi ile ekran kasa oranını arttırmayı başarıyor.

Cihazın arka bölümünde ise iki adet kamera, Tru tone flaş ve parmak izi okuyucusu yer alıyor. Ses kontrolleri ise uzun bir aranın ardından cihazın yan bölümüne yerleştirilmiş.

Suya ve toza dayanıklı olacak olan LG G6, Snapdragon 821 yonga seti ve 4 GB RAM'den gücünü alacak.