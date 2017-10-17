LG G6’dan sonbahara özel kaçırılmayacak fırsat!

LG Electronics Türkiye; G6’ya özel olarak düzenlediği kampanya ile Ekim ayı içinde Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone mağazalarından LG G6 alan tüketicilerine SuperStep mağazalarından yapılacak alışverişlerde geçerli olmak üzere 300 TL değerinde hediye çeki kazanma fırsatı sunuyor. Hediye çeki ayrıca www.superstep.com.tr sayfasından yapılacak alışverişlerde de geçerli.

Sadece LG G6 alımlarında geçerli olacak kampanyaya katılmak için www.g6kazandiriyor.com adresindeki bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekiyor.

LG G6, suya dayanıklılığıyla dikkat çekiyor

LG G6, suya karşı 1,5 metre derinlikte bile 30 dakikaya kadar dayanıklı. LG G6’nın sağlam tasarımı sayesinde günlük kullanım sırasında gerçekleşebilecek kazayla düşmeler ve diğer zor şartlara karşı endişe etmeye de gerek kalmıyor.

LG G6, tam bir selfie ve wefie canavarı

LG G6’nın sahip olduğu standart ve geniş açılı kamera özelliği sayesinde artık fotoğrafta gözükmek için yer değiştirmek veya yan yana sıkışarak poz vermek sona eriyor. LG G6, genişletilmiş 100 derecelik görüş açısına sahip 5 megapiksel ön kamerasıyla, kullanıcıların selfie çubuğuna ihtiyaç duymadan selfie ya da wefie çekebilmelerine imkan veriyor. Ayrıca, geniş açılı kamerası sayesinde kenarlardaki bozulmalar ortadan kalkıyor; çok daha doğal fotoğraflar çekilebiliyor.