LG G6'nın arayüzüne hızlı bir bakış! (Video)

LG, yaklaşmakta olan G6 amiral gemisi akıllı telefonuyla ilgili çeşitli detayları doğruladı. Örneğin telefonun 1440 x 2880 piksele sahip 5.7 inçlik bir olağanüstü ekrana, yüksek kaliteli ses için yeni bir Quad DAC (dijital - analog çevirici) ve 26 Şubat'ta MWC 2017'de duyurulacağını biliyoruz.



LG yeni yayınladığı tanıtım videosunda, G6 hakkında bir şeyi daha ortaya çıkardı. Telefon yeni bir kullanıcı arayüzü ile geliyor (tabii ki Android 7 Nougat'a dayanıyor). Aşağıda izleyeceğiniz video çok kısa olsa da, yeni arayüzün LG G5'in UX 5.0 ve LG V20'nin UX 5.0+ arayüzlerine göre belirlenen yönde gelişmeye devam ettiğini görebiliyoruz. İlginç bir şekilde video, LG G6 ekranının köşelerinin kavisli olduğunu ve arayüzün kendine mükemmel bir şekilde uyduğunu ortaya koyuyor. Arayüzün LG UX 6.0 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağını henüz bilmiyoruz ama bu ayın sonrlarında düzenlenecek tanıtım ile bu belli olacak.



26 Şubat'ta ilan edilecek olan LG G6, suya dayanıklı metal gövde, Snapdragon 821 işlemci, geliştirilmiş arka ve ön kameralar ve 3200 mAh pil özellikleri ile gelecek.

Genel olarak bakıldığında, G6'nın bizi hayal kırıklığına uğratan LG G5'i unutturacak bir potansiyele sahip olduğu görülüyor.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.