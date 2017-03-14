LG G6'nın Avrupa fiyatı açıklandı

En sonunda, yılın ilk yarısında en çok beklenen Android telefonlarından biri olan LG G6'nın fiyatını artık biliyoruz. Büyük perakendeci MediaMarkt'daki telefon listesine göre, LG G6'nın tam perakende fiyatı Avrupa'nın en büyük Almanya pazarında 750 € olarak belirlendi. Şu anda telefon ön siparişe sunuldu.

Telefon, beyaz, platin altın ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile geliyor. LG G6 fiyatlandırmasını daha iyi anlamak için, yüksek özellikli rakip telefonların fiyatını aşağıda inceleyebilirsiniz.

LG G6 32GB 750 €

Apple iPhone 7 Plus (32GB modeli) 900 €

Google Pixel XL 32GB 900 €

HTC U Ultra 64GB fiyat 750 €

Huawei P10 Plus 128GB 750 €

Samsung Galaxy S7 Edge 32GB fiyatı 610 €

OnePlus 3T 64GB 440 €

Açıkçası, LG'nin yeni amiral gemisi G6, yeni bir iPhone'dan veya bir Google Pixel'den daha düşük fiyatlarla geliyor ancak, HTC ve Huawei gibi şirketlerle aynı seviyede tuttuğunu görebiliyoruz.