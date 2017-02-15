LG G6'nın batarya kapasitesi belli oldu

Şimdiye kadar gelen bilgilere bakılırsa LG G6, geçen yılın amiral gemisi LG G5’e göre oldukça iyi özelliklerle gelecek. Daha büyük ekran, daha iyi ve daha tutarlı bir tasarıma ve Güney Kore'den gelen bir sbilgiye göre daha büyük bir pil LG G6’da mevcut olacak. Bir operatör yetkilisi, Kore medyasından ETNews’e LG G6'nın 3200mAh kapasiteli bir pille geleceğini söylemiş. Eğer bu doğruysa, LG G6 önceki modele göre 400mAh daha büyük bir pile sahip olacak.

İsimsiz bir kaynak, telefonun "standart İnternet" de 12 saatlik bir pil ömrüne ulaşıldığını söyledi. Aynı raporda, bir LG yetkilisine değiniliyor. LG'nin G6’da toza ve suya dayanıklı tasarıma yer vereceği için çıkartılabilir pilden vazgeçeceği söyleniyor. Bunlara ek olarak, LG G6 Smart Doctor uygulaması, ilgili potansiyel sorunları teşhis edip kullanıcılara olası çözüm önerileri getirecek.

Samsung Galaxy Note 7’nin pil fiyaskosundan sonra, müşteri güvenliği önemli akıllı telefon üreticilerinin dikkatini çekmiş durumda. Bu Smart Doctor uygulaması, bakır ısı boruları ve ısı iletkenliği ve difüzyon mühendisliği konuları gibi teknolojinin üstünde yer alır. Açıkça LG G6'nın ellerinizde parçalanmasını önlemek üzere tasarlanmıştır.