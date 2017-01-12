LG G6'nın bir özelliği daha belli oldu!

LG, önümüzdeki ay resmen ilan edeceği akıllı telefonu LG G6 hakkında bazı bilgileri teyit etmişti. Buna göre telefonun, 1440 x 2880 piksel ile benzersiz bir 5,7 inç Quad HD + ekrana sahip olması bekleniyor. YouTube'da yayınlanan yepyeni bir videoda şirket, yeni telefonun başka bir özelliğini teyit ediyor gibi görünüyor.

Yayınlanan videoya göre LG G6 suya ve toza dayanıklı olacak. Aşağıda izlenebileceğiniz videoda, kullanıcılara "İdeal akıllı telefon için dilek listeniz nedir?" sorusunu farklı insanlara soruyor. Videoda bu soruyu yanıtlayan insanlar, büyük bir ekran, kompakt gövde, su geçirmezlik, "hepsini tek seferde yakalamak" için bir kamera ve genel olarak "daha güvenilir" bir ürün istiyor. Videonun sonunda LG, tüm bu şeylerin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonuna dahil edileceğini vaat ediyor.

"Şubat 2017'de gelişi için hazırlanmayı bekle" diyen LG, ideal akıllı telefon için dileklerin hayata geçeceğini söylüyor. Bu da, LG G6'yı MWC 2017'de (27 Şubat - 2 Mart) mutlaka göreceğimiz anlamına geliyor.

LG G6 su geçirmez özelliği ile gelirse, LG'nin bu kabiliyete sahip ilk amiral gemisi akıllı telefonu olacaktır.

Sonraki sayfalarda LG G6’nın nasıl görüneceğini inceleyebilirsiniz.