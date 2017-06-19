LG G6'nın daha gelişmiş versiyonu G6+ resmen duyuruldu

LG G6'nın ilk tanıtılmasından dört ay sonra şirket, artık daha fazla dahili depolama, B & O Play kulaklıklar ve yeni renk seçenekleri ile bir G6+ modeli piyasaya sürdü. Plus modellerinde genelde ekran boyutunu arttıran bazı diğer telefon üreticilerinin aksine LG, G6+ ekranını 5.7 inç seviyesinde bıraktı.

LG G6+, 128GB dahili bellek ve normal G6'da bulunan 32-bit Quad Hi-Fi DAC'dan tam olarak yararlanmak için bir çift B&O Play kulaklık ile birlikte geliyor. LG, tam olarak hangi B&O Play kulaklık setini alacağınızı söylemedi.

LG, G6 modelinde sunmadığı kablosuz şarj özelliğini, Plus modeline ekledi.

LG G6+ ayrıca, Optik Astro Siyah, Optik Deniz Mavisi ve Optik Terra Altın gibi yeni renk seçenekleri ile birlikte gelecek. Optik görünüm G6+'ın arka yüzüne yansıtıcı bir görünüm veriyor ancak, renk ön tarafta yok. Bunun yerine ön çerçeveler tamamen siyah olacak.

LG, Face Print'i de içeren bazı yazılım geliştirmeleri duyurdu. Face Print, G6'nın kilidini açmak için yeni bir yüz tanıma teknolojisidir ancak, herhangi bir düğmeye basmanıza gerek kalmadan çalışıyor. Telefonu yüzünüze kaldırınca kamera otomatik olarak telefonun kilidini açmak istediğinizi algılayıp birkaç saniye içinde yapacak. Covered Lens, fotoğraf çekmeden önce parmaklarınızın kamera objektifini engellemesi durumunda sizi uyaracak.