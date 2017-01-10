LG G6'nın ekranı belli oldu

LG’nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu LG G6’nın özellikleri parça parça bir araya gelmeye başlıyor. LG Display, Salı günü Güney Kore'de QHD + çözünürlüğüne (1440 x 2880) sahip yeni bir akıllı telefon ekranı duyurdu. Ayrıca bunun, LG'nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunda kullanılacağını ve büyük olasılıkla LG G6‘da kullanılacak olan ekran olacağını doğruladı.

5,7 inçlik LCD panel, 18: 9 en-boy oranı ile "daha çok yönlü görüntü deneyimi" sunarken, inanılmaz keskin görüntüler için inç başına 564 piksel taşıyor. Bu ekran oranı, Android 7.0'da bulunan çift ekranlı çoklu görev kullanımını artırmak için tasarlandı.

Dahası, LG'nin inTOUCH teknolojisi, ekranı son derece tepki verici hale getiriyor. Bu da yüzeyin dokunulduğu an ile cihazın girişe tepki verdiği an ayırt edilemez derecede hızlı olduğu anlamına geliyor. LG ayrıca, ekranın son derece ince olmasına rağmen, daha ince çerçeveler kullandığına dikkat çekiyor.

Yeni ürün ayrıca, geliştirilmiş dış tasarım görünürlüğüne ve % 30 daha az güç tüketimine neden olacak. LG G6’nın şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2017 konferansında tanıtılması bekleniyor. Bakalım bu ekran teknolojisi LG G6’ya nasıl katkılar sağlayacak?

LG G6’nın nasıl görüneceğini merak ediyorsanız, sonraki sayfalarda render görüntülerini inceleyebilirsiniz.