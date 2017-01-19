LG G6'nın en güzel hali! (Video)

2017, Samsung için büyük bir yıl olacak. Apple'ın sözde devrimci iPhone 8'i de geliyor ve akıllı telefon satışları bu yıl farklı olacak gibi görünüyor. Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra Samsung'un en iyi Android üreticisi olarak yerini geri almaya çalıştığı bu dönemde, ihtiyacı olan en son şey, rekabetçi bir yeni amiral gemisi ile yeniden baş gösteren bir LG olacaktır.

Bildiğiniz gibi LG, MWC 2017’de yeni amiral gemisi LG G6’yı resmen ilan edecek. Ancak, telefon tanıtılmadan sızıntı görsel ve bilgilerin yanı sıra, konsept tasarımları da gelmeye devam ediyor. Samsung'un tasarımcıları, LG'nin yeni yayınlanan bu LG G6 konseptini görmemesini umacaklar. Konsept akıllı telefonlar hakkında radikal olarak yeni bir fikir sunmuyor ve daha ziyade tasarımcıların yıllarca üzerinde çalıştıkları her şeyin ayrıntılandırılmasından oluşuyor.

Bu yıl birçok telefonda çerçeve içermeyen ekran özelliği göreceğiz. LG G6 konsepti şık tasarımının yanısıra özelikleri ile de oldukça gerçekçi duruyor ve sadece hayal ürünü olabilecek bir şey değil. Ayrıca, Galaxy S8 ve iPhone 8’de olacağı söylenen ekrana entegre parmak izi tarayıcı ile değil, standart arka kamera altında parmak izi tarayıcı özelliği ile farkındalık oluşturuyor.

Aşağıda bu konsept tasarımın yer aldığı videoyu izleyebilirsiniz.