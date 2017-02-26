LG G6'nın ilk kamera örnekleri!

Aylardır yapılan sızıntı ve söylentilerin ardından LG G6, nihayet resmen ilan edildi. LG G6, 5.7 inç büyüklüğünde 1440x2880 piksel çözünürlüğünde FullVision ekran ile geliyor. FullVision 18:9 görüntü oranı ise LG G6'nın ön yüzünü tamamen kaplıyor. 148.9 x 71.9 x 7.9 mm boyutlarındaki LG G6, 163 gram ağırlığa sahip.

LG G6’nın etkileyici özelliklerinden biri de kamerası. LG G6'nın arka bölümünde çift kamera kurulumu yer alıyor. 13 Megapiksel çözünürlüğündeki arka kameralardan biri 29mm lens ve f/1.8 diyafram açıklığına diğeri ise 12mm lens ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Lazer odaklama ve 3 yönlü OIS'e sahip olan arka kamera düşük diyaframı ile gece çekimlerinde kameranın etkileyici görüntüler almanızı sağlayacak.

LG G6’nın kamera kalitesini görmek için aşağıda ve sonraki sayfalarda LG tarafından yayınlanan LG G6 kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.