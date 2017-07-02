LG G6'nın mini versiyonunun adı belli oldu

Popüler sızıntı kaynağı Evan Blass'ın attığı bir tweet'e göre, LG G6'nın yaklaşmakta olan mini versiyonunun adı LG Q6 olacak. İlk olarak Nisan ayında son LG amiral gemisinin varyantının geleceğini duymuştuk.

Gelen bilgilere göre telefon, % 80'in biraz altında ekran-gövde oranına ve 5.4 inçlik bir ekran ile gelecek. En-boy oranı 18:9'da kalıyor. Blass telefonun 3GB RAM ile geleceğini ve arka tarafında 13MP'lik tek kamera özelliği olacağını söyledi.

Blass'dan attığı tweet, LG Q6'nın yakın zamanda FCC'den M700 model numarası ile geçtiğini ortaya koyuyor.