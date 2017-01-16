LG G6'nın pili aşırı ısınmaya dayanıklı olacak

LG Electronics, yeni bir teknoloji geliştirdiğini ve Şubat ayında düzenlenecek olan Mobile World Congress'de sergilenecek yeni amiral gemisi akıllı telefonu G6'nın güvenliğini artırmak için daha sert testler uygulayacağını söyledi.



Güçlendirilmiş güvenlik önlemleri, şirketin rakipleri Samsung ve Apple tarafından yapılan akıllı telefonların pille ilgili sorunlardan dolayı patlamaları ve tüketiciler arasındaki güvenlik kaygılarından kaynaklanıyor.



LG Electronics'in mobil iletişim operasyon başkanı Lee Seok-jong, "Tüketicilerin güvenli akıllı telefon aramaları nedeniyle yeni amiral gemisi akıllı telefonlarımızın emniyetini ve kalitesini önemli ölçüde artıracağız" dedi. Koreli teknoloji şirketi, G6 için ısıyı hızlı bir şekilde ileten bakırdan yapılmış "ısı boruları" kullanmaya başlayacağını söyledi.



Isı boruları, çoğunlukla dizüstü bilgisayarlarda ve kişisel bilgisayarlarda, uygulamaların işlemcileri aşırı ısındırmasını engellemek için kullanılan bir soğutma aygıtıdır. Dahili ısıyı dağıtarak sıcaklıkları yüzde 6-10 azaltabilirler.





LG G6'nın tasarımı, bir bölgede ısının durmasını engellemek için en çok ısınan parçaları mümkün olduğunca uzak tutar. Bunun yanı sıra LG G6, uluslararası standartlardan daha dayanıklı güvenlik testlerinden geçiriliyor.

Bir LG yetkilisi, "Pil sıcaklığına maruz kalma testlerinin, ABD ve Avrupa'daki uluslararası standartlardaki sıcaklıktan yüzde 15 daha yüksek bir sıcaklığa kadar gerçekleştiriliyor" dedi. "Pil aynı zamanda keskin bir çivi ile delme ya da üzerine yüksek bir yerden ağır bir nesne düşme gibi çeşitli testlerden geçiyor" diye ekledi.

LG, G6'nın yeni, daha karmaşık bir hızlandırılmış dayanıklılık testine girdiğini söyledi. Hızlandırılmış dayanıklılık testi, aşırı aşınma ve yıpranma ömrünü takip etmek ve olası arızaları ortaya çıkarmak için telefonun tekrar tekrar düşürülmesi veya yüksek voltaja maruz bırakılması gibi zorlu işlemlere tabi tutulduğu bir test sürecidir. Testler, uygulama işlemcisi, ekran, kamera ve parmak izi tarayıcı gibi akıllı telefon parçaları için yapılır.