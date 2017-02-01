LG G6'nın sızdırılan görüntüleri tüm ayrıntıları ortaya serdi

LG’nin bu ayın sonlarında resmen ilan edeceği LG G6 akıllı telefonun prototipine ait fotoğraflar sızdırıldı. Fotoğraflar, cihazın henüz bitmemiş prototipini gösterse de, daha önce sızdırılan görüntülerle aynı tasarıma ait olduğu görülüyor.



Ekran kavisli değil ancak, akıllı telefon çok ince ekran çerçeveleri sunuyor. Kavisli kenarlar veya tam ekran tasarımdan ziyade, LG ideal bir ekran gövde oranı ile çarpıcı olmaktan çok sade ve sağlam görünen zarif bir tasarıma yönelmiş.

Arkada, birbirine yapışmış rasgele kablolar, uyumsuz bir delik ve nihai tasarımda beklenen metal yerine plastik bir panel var. Bununla birlikte, şaşırmış bir robot yüzünü andıran bir düzenlemeyle ikili kamera, ikili LED flaş ve parmak izi tarayıcı açıkça görülüyor.

Üçüncü fotoğraf, metal çerçevenin yanı sıra, alt kısımda bir mono hoparlör ve USB Type C bağlantı noktası kesikleri mevcut.

LG G6, 26 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan MWC 2017'de ilan edilecek. LG, bu noktada akıllı telefonun gizliliği sağlayamazsa, muhtemelen önümüzdeki haftalarda daha fazlasını göreceğiz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.