LG G6'nın sızdırılan kılıfı telefonun tasarımını gösteriyor

Şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2017’de tanıtılması beklenen LG G6’nın sızıntıları gelmeye devam ediyor. LG G6’nın sızdırılan kılıfı, telefonun tasarımı hakkında ipuçları veriyor ve LG G5’e benzeyeceğini gösteriyor.

Üreticisi henüz bilinmeyen kılıfın görüntüsü yatay olarak verilmiş. Çift kameranın olduğu telefonun, kamera sensörlerinin arasına flaş yerleştirilmiş. Parmak izi tarayıcı bu çift kameranın hemen altına konumlandırılmış.

LG G6’nın çıkarılabilir pil özelliğine sahip olacağını biliyoruz, ancak LG G5 gibi modüler bir tasarım ile gelip gelmeyeceği halen bir sır.

Daha önce gelen haberlerde, LG’nin Galaxy S8 ile rekabet için LG G6'yı erken tanıtılacağı söylenmişti. Bakalım LG, yeni amiral gemisi ile Samsung’un satış rekorlarını kırabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.