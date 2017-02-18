LG G6'nın yeni canlı fotoğrafı sızdırıldı

LG, 26 Şubat günü, nihayet modüler G5'in yerini alması beklenen yeni nesil amiral gemisi olan G6 modelini duyuracak. LG, G6'yı tanıtana kadar, telefonun canlı gösteren birkaç yeni fotoğrafa bakabiliriz.

Aşağıda görebileceğiniz gibi, fotoğrafta önden ve arkada gösterilen LG G6'nın gümüş bir versiyonu bulunuyor. Bu yeni fotoğraflar daha önce sızdırılmış görüntülerle benzerlik gösteriyor.

5.7 inçlik Full Vision ekran ile geçen yılki LG G5 modelinden oldukça farklı görünüyor. LG G6, LG UX 6.0 olarak adlandırılan yeni bir arayüzle ve Android 7 Nougat işletim sistemi ile geliyor. Aşağıdaki ilk fotoğrafta fark edeceğiniz gibi, arabirim şaşırtıcı olmayan bir şekilde Always On display modunu içeriyor.

Gelecekteki LG amiral gemisi telefonunun yeni Snapdragon 835 ile değil Snapdragon 821 işlemci tarafından güçlendirilmesi bekleniyor. Ancak koşulları düşündüğünüzde bu kötü bir fikir değil . LG G6'nın muhtemelen sunacağı diğer önemli özellikler, suya dayanıklılık, 4 GB RAM, USB Type-C bağlantı noktası ve 3200 mAh pil.