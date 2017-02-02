Suya dayanıklı LG G6'nın fiyatı belli oldu

Kore medyası LG G6 söylentileri ile çalkalanıyor ve telefonun şimdiye kadar gelen bilgilerinin bazıları, LG’nin saygıdeğer tedarik zinciri tarafından onaylandı. Son iddialara göre LG, G6 modeli ile çıkarılabilir pil özelliğine son verecek. Bunun nedeni ise G6'nın IP68 sertifikasına sahip suya ve toza dayanıklı ilk LG amiral gemisi olacak olması.

LG G6, 5.3 inç selefinden daha önemli ölçüde daha büyük 5.7 inç ekran boyutu ile geliyor ama çok büyük bir kompakt tasarım olmayacak. Telefonda LG Display'in LCD ekranı kullanılacak ve 9:18 en-boy oranıyla 1440x2880 çözünürlüğe sahip olacak ve önceki ekrana göre % 30 daha az enerji tüketecek. Telefonun üst ve alt çerçeveleri 4mm kadar incelmiş olacak. Görünüşe göre ince çerçeveli geniş ekranlı telefonlar bu bu yılın trendleri arasında yer alacak.

LG G6’da da oldukça iyi özellikler bekliyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde işlemcisi hakkında kötü haber geldi. Qualcomm’un en son ve en büyük işlemcisinin LG G6'yı güçlendirmesini beklerken, ilk üretim aşamasında üretilen tüm Snapdragon 835 çiplerinin Samsung’a Galaxy S8 için vaat edildiğine dair spekülasyonlar var. Eğer bu doğruysa, Snapdragon 821 yonga seti LG'nin yeni amiral gemisinde yer alacak. Samsung'un yıllık amiral gemisinden kısa bir süre önce satış yapmaya başlayan ve devam eden bir telefon için, bu iyi bir haber olamaz.

Şimdi de telefonun fiyatına dair bilgiler geldi. LG'nin maliyetleri düşürmeye çalıştığı bildirildi. LG G6, tüm bu yeni özellikler ve birinci sınıf tasarım malzemeleri ile kendi ev sahasında 870.000 - 890.000W arasında değişen başlangıç fiyatına sahip olacak. Diğer pazarlarda yaklaşık 770 $ fiyat etiketi ile raflarda yerini alacak. Bu fiyatları 720 $ LG G5 ile karşılaştığımızda 40 – 50 $ fiyat farkı olduğu görülüyor.

Bir LG analisti, LG G6’da G5’e göre daha gelişmiş özellikler yer alacağı ve Apple ve Samsung’un amiral gemilerinin fiyatlarının daha yüksek olacağı için bu fiyat farkının sorun olmayacağını söyledi.

LG, 26 Şubat'ta Barselona'daki MWC fuarında LG G6’yı resmen ilan edecek.

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