LG G6'nın yeni sızıntısı, ultra ince çerçevelerini gösteriyor

LG G6’nın tanıtımı yaklaştıkça sızıntıları da sıklaşmaya başladı. Daha önce birçok kez sızdırılan telefonun, şimdi de ön paneline ait bir görsel yayınlandı. Bu görsel ile LG G6’nın oldukça ince çerçevelere sahip olacağı bir kez daha kanıtlandı.

Sızdırılan LG G6 ön paneli, Ringke [Fusion] kasasıyla gördüğümüz görüntü ile eşleşiyor ve üst ve alt kısımdaki dar çerçevelerle birlikte kenarlardaki ultra dar çerçeveleri açığa çıkarıyor. LG markasını en altta da görebiliriz. Üstte, ön kamera için yuvalar, yakınlık sensörü ve hoparlörler için yuvalar görebilirsiniz. Resim sadece ön paneli gösteriyor, bu yüzden sızıntısının arka tarafından nasıl göründüğüne dair fazla bir bilgi yok. Ekran daha önce söylendiği gibi 18:9 en-boy oranına sahip görünüyor.

LG G6, 18:9 en-boy oranıyla 2880 x 1440 çözünürlükte 5,7 inç ekrana sahip olacak. Metal tasarıma sahip olacak olan telefonun, Snapdragon 835 yerine Qualcomm Snapdragon 821 ile güçlendirilmesi bekleniyor. Arka çift kamera, dahili ses asistanı Google Assistant, birlikte parmak izi sensörü ve suya dayanıklılık gibi özellikler yer alacak.

Sonraki sayfalarda LG G6'nın ince çerçeveli görsellerini inceleyebilirsiniz.