LG G6'ya bu seferde yandan bakın

Birkaç gün önce, LG G6'nın sözde ilk meşru fotoğrafı sızdırıldı. Bu fotoğrafa bakarak bunu söylemek zor olsa da, LG modüler tasarımı bir yıl sonra bırakmaya karar verdi diyebiliriz.

Telefonda LG Display'in LCD ekranı kullanılacak ve 9:18 en-boy oranıyla 5.7 inç ekrana sahip olacak.1440x2880 çözünürlüğe sahip olacak olan panel, önceki ekrana göre % 30 daha az enerji tüketecek.

Qualcomm’un en son ve en büyük işlemcisinin LG G6'yı güçlendirmesini beklerken, ilk üretim aşamasında üretilen tüm Snapdragon 835 çiplerinin Samsung’a Galaxy S8 için vaat edildiğine dair spekülasyonlar var. Eğer bu doğruysa, Snapdragon 821 yonga seti LG'nin yeni amiral gemisinde yer alacak. Samsung'un yıllık amiral gemisinden kısa bir süre önce satış yapmaya başlayan ve devam eden bir telefon için, bu iyi bir haber olamaz.

LG G6'nın suya dayanıklı IP sertifikası derecesi ve değiştirilemez bir pili olduğu söyleniyor. LG'nin gelecek ay Barselona'da düzenlenecek MWC 2017 etkinliğinde LG G6'yı tanıtması bekleniyor.