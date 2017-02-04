LG G6'ya her açıdan bakın!

LG G6 şimdiye kadar çok çeşitli sızıntılara konu oldu ve en son dün, bir parlak arka kapağa sahip LG G6 görüntüsü sızdırılmıştı. Bugün ise LG G6 olduğu iddia edilen ve pek çok açıdan telefonun gösterildiği fotoğraflar çıktı. Bu sızıntı görseller, dünkü parlak arka kapağın aksine, fırçalanmış metal bir tasarıma sahip. Arkada ayrıca bir çift kamera ve iki kameranın hemen altında bulunan bir parmak izi tarayıcısı gösteriliyor.

LG G6'nın bu ayın sonunda Barselona'da düzenlenecek olan MWC'de tanıtılması bekleniyor. 1440 x 2880 çözünürlüğüne ve 18:9 en-boy oranına sahip 5.7 inç ekrana sahip olacak olan telefon, dört çekirdeğe sahip bir işlemci ve Adreno 530 GPU ile Snapdragon 821 yongaseti tarafından güçlendirilmiş olacak. Suya ve toza dayanıklı olacak olan LG G6, Type-C USB portuna da sahip olacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda LG G6 olduğu iddia edilen görselleri inceleyebilirsiniz.