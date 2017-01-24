LG G6'nın gücüne Samsung darbesi

Forbes aracılığı ile gelen yeni bir rapora göre, LG G6, şubat ayı sonunda düzenlenecek olan MWC 2016’da resmen ilan edilecek ve mart ayında satışa sunulacak. Bu zaten daha önce de söylenmişti ve bildiğimiz bir şey.

Ancak, LG G6 daha önce söylendiği gibi Qualcomm'un yeni Snapdragon 835 işlemcisi ile güçlendirilmiş olmayacak. Bunun yerine, geçen yılki işlemci Snapdragon 821 ile gelecek. Bunun nedeni ise Samsung!

Forbes, Snapdragon 835'in Nisan ayından önce büyük miktarlarda bulunmayacağına dikkat çekiyor. Çünkü Samsung, bu işlemciyi diğer üreticiler için "erişilemez" hale getirerek ilk olarak Galaxy S8 amiral gemisi telefonu için kullanacak. Yayın kuruluşun göre, Galaxy S8 14 Nisan'da Güney Kore'de satışa çıkarılacak. Görünüşe göre, LG ile tanıtıma başlayan Samsung rakiplerinin çoğu, nisan ayından önce ileri teknoloji telefonları başlatmak istiyorlarsa, diğer işlemcilere güvenmek zorunda kalacaklar.

Bildiğiniz gibi Qualcomm, Samsung ile işbirliği içinde Snapdragon 835’i geliştirdi. Samsung’un böyle bir hakkı var ve yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonunda arz sıkıntısı yaşamayacağından emin olmak için diğer şirketleri incitiyor. Son zamanlarda Snapdragon 821 tabanlı U Ultra'yı duyuran HTC de, muhtemelen LG'nin yaşadığı problemle karşı karşıya kalmıştı.

Kısa bir süre önce LG, G6'nın "ideal bir akıllı telefon" olacağını ima etti. Suya dayanıklılık ve 1440 x 2880 piksellik geniş bir ekran gibi özellikler sunuyor. Ancak, yeni ve daha hızlı Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 yonga seti kullanması telefonun ideal olabileceği konusunda şüphe uyandırıyor.