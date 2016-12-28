LG G6'ya yakından bakın (Video)

Sızıntı kaynağı @OnLeaks, LG G6’ya ait bir dizi görüntü yayınladı. Yayınlanan görüntüler fabrika CAD görüntülerine dayanıyor ve dün yayınlanan şemadan daha detaylı ve farklı.

Bu görüntülere dayanarak, LG’nin modüler tasarımı terk ettiğini söyleyebiliriz. Gelen bilgilere göre, LG G6, 1440 x 2560 çözünürlük ile 5.3 inç ekrana sahip olacak. Ekran tamamen düz olacak. Snapdragon 835 yonga seti ile gelmesi beklenen telefonun arka taraftaki iki kamerası kullanıcıların resimlerinde Bokeh efekti kullanmalarına izin verecek. Ayrıca arkada çift tonlu flaş mevcut.

Telefonun arka kısmında bir parmak izi tarayıcı olduğu görülüyor. Bu parmak izi tarayıcı aynı zamanda güç düğmesi olarak da kullanılacak. Ünitenin altında bir USB Type-C bağlantı noktası ve üstte bir 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda LG G6’nın nasıl görüneceğini inceleyebilir, son sayfada video görüntüsünü izleyebilirsiniz.