LG G6'yı daha da harika yapabilecek 8 şey!

LG, geçtiğimiz ay sonu Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlediği etkinlik ile yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G6’yı resmen açıkladı. LG G6, temel olarak 5.7 inç QHD + ekran, Qualcomm Snapdragon 821 yonga seti ve arkada çift 13 megapiksel kameralar sunuyor. LG G6, daha iyi bir ekran, ses yansıtıcı ses, unibody tasarım ve daha pek çok şeyle kullanıcılarını etkilemek için yola çıktı.

LG G6 özellikleri aşağıdaki gibi:

İşletim Sistemi: LG UX 6.0 ile Android 7.0 Nougat

Ekran: 5.7-inç 18: 9 QHD + FullVision Ekran (2880 x 1440 / 564ppi), HDR, Dolby Vision, HDR10

Ses: 32-bit Hi-Fi Quad DAC

İşlemci Yongaseti: Qualcomm Snapdragon 821 İşlemci

Bellek: 4GB LPDDR4 RAM

Depolama: 32GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2 TB'a kadar)

Arka kamera: 13MP Geniş (F2.4 / 125 °) + 13MP Standart OIS 2.0 (F1.8 / 71 °)

Ön Kamera: 5MP (F2.2 / 100 °)

Ağ ve Bağlantı: LTE-A 3 Bantlı CA, Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Tip-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Sensörler: Hız ölçer, Ortam Işığı Sensörü, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Yakınlık Sensörü

Pil: Qualcomm Hızlı Charge 3.0 ile 3300mAh

Fiziksel Koruma: Toza ve suya dayanıklılık için IP68- Sertifikalı

Boyut: 148,9 x 71,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 163g

Renkler: Buz Platinum / Mistik Beyaz / Astro Siyah

LG G6 oldukça etkileyici özelliklerle geldi ancak, şirket LG G6’ya daha da etkileyici özellikler sunabilirdi. LG G6'yı daha da harika yapabilecek 8 özelliği sonraki sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.