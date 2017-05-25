LG K8 için Android Nougat güncellemesi yayınlandı!

LG, geçtiğimiz yıl orta segment Android kullanıcılarının karşısına LG K8 modeli ile çıkmıştı. Android 6.0.1 Nougat ile kutusundan çıkan LG K8, sunduğu performansı ile dikkat çekiyordu. LG, bugün sürpriz bir şekilde LG K8 için Android Nougat güncellemesini dağıtmaya başladı.

4 çekirdekli MediaTek MT6735 işlemci ve 1.5 GB RAM'ine rağmen Android 7.0 Nougat güncellemesini alan LG K8, dikkatleri tekrardan üzerine çekmeyi başardı. OTA üzerinden sunulan güncelleme şimdilik Verizon operatöründen alınan LG K8 modellerine veriliyor.

Tahminlere göre Avrupa ülkelerinde yaz aylarının başında LG K8 için Android Nougat güncellemesinin dağıtımına başlanacaktır.

LG K8 teknik özellikleri

5 inç HD çözünürlüklü IPS ekran

Dört çekirdekli MediaTek MT6735 işlemci

8MP arka kamera

5MP ön kamera

1.5GB RAM

8GB dahili depolama, microSD kart desteği

Bluetooth 4.2

4G LTE bağlantısı

2.125 mAh kapasiteli pi