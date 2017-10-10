LG, mobilde zarar ancak yıllık gelirde kâr etti

LG Electronics, 2017 yılının üçüncü çeyreği için ön üç aylık kazanç bildirdi. Buna göre, evdeki beyaz eşya ve TV işlerinden gelen gelirlerin çoğuyla birlikte üçüncü çeyrekte işletme kârında yıllık % 82,2'lik artış bekleniyor.Temmuz-Eylül döneminde 516.1 milyar won (454 milyon $) faaliyet kârı ile gelirin en az % 15.2 artışla geçen yılın aynı dönemine göre artması bekleniyor.

Kazançlarda bir artış olmasına rağmen, işletme karları 498 milyar dolar ile piyasa görüş birincisinin biraz altındadır. LG, üçüncü çeyrek için net kâr öngörüsü sunmadı ve şirketin bu ayın sonunda nihai kazançlarını açıklayacağı her bölüm için ayrı ayrı tahminler yayınlamadı.

Sanayi uzmanları, LG'nin ev aletleri ve TV ticaretinin satışlarında bir artış gördüğünü ancak, mobil bölümünzarar etmeye devam ettiğini düşünüyorlar. Eugene Investment Co., LG Electronics'in beyaz eşya ticaretinin üçüncü çeyrek işletme karının 360 milyon $ olduğu ve ev eğlence sektörünün ise 326 milyon $ kâr elde ettiğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte, mobil iletişim kolunun 3. çeyrekte 213.5 milyar won (188 milyon $) zarara uğraması bekleniyor.